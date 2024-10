Imprese: Di Stefano, occorre trovare via italiana a innovazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 ott - "E' fondamentale trovare una via italiana all'innovazione e occorre supportare le imprese in questo processo di contaminazione tra imprese mature e startup, in un modello dove ricerca e sviluppo possono arrivare per via esterna". Lo ha affermato Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria e delegato per l'Education e l'Open Innovation, intervenendo all'Open Innovation Summit 2024, organizzato da Il Sole 24Ore e Zest. "Servono pero' delle regole del gioco che liberino queste potenzialita': deve essere piu' semplice creare una startup, meno vincoli per i fondi pazienti che scelgono di investire in startup, bisogna continuare ad incentivare aziende e famiglie che scelgono di investire. Ci sono esempi di open innovation di startup che si sono integrate con aziende strutturate sul modello di Industria 5.0 fornendo un monitoraggio dei consumi energetici, come abbiamo avuto modo di vedere concretamente nel nostro progetto Talentis. Transizione 5.0 e' essenziale in quanto l'unico strumento di politica industriale in questo momento che puo' rilanciare la nostra industria. Ma deve essere semplificato, abbiamo presentato al governo alcune proposte di semplificazione che sono state ben accolte", ha aggiunto.

