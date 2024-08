Imprese: Dellabianca (Cdo), focus su difficile rapporto lavoro e sfera personale

Lanciata anticipazione 'Manifesto del Buon Lavoro' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 25 ago - 'Ci si domanda sempre piu' sul difficile rapporto tra vita lavorativa e sfera personale e, secondo numerosi studi, solo il 5% dei lavoratori risulta soddisfatto del proprio lavoro. E' qualcosa su cui dobbiamo assolutamente lavorare e come Compagnia delle Opere abbiamo deciso di organizzare nel corso dell'anno numerosi confronti e desideriamo partire da un lavoro che sia di qualita''. Cosi' il presidente della Compagnia delle Opere, Andrea Dellabianca, parlando al termine della conferenza 'Un lavoro all'altezza del desiderio umano', organizzata dall'associazione imprenditoriale per l'anticipazione del 'Manifesto Del Buon Lavoro' promosso dalla Cdo con il contributo di Adapt. Evento avvenuto nel corso della 45esima edizione del Meeting di Rimini, dove la Compagnia delle Opere e' stata presente con 30 incontri, oltre 120 relatori, opere e mostre tematiche. Al centro del dibattito, aggiunge una nota, sono state inserite 'tematiche riguardanti una nuova concezione dell'ambiente lavorativo, che Cdo desidera alimentare e sostenere per essere all'altezza del desiderio umano integrale in un'epoca dove le ultime ricerche rivelano come il 59% dei lavoratori sia entrato in una fase di passivita' e il 44% sia sempre meno soddisfatto della propria posizione'.

