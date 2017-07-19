Imprese: decreto Mimit, 731 milioni a progetti Ricerca e Sviluppo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ott - I fondi saranno destinati al finanziamento delle iniziative riguardanti: automotive e competitivita' industriale nel settore dei trasporti, materiali avanzati, robotica, semiconduttori (per un totale di Euro 530 milioni), tecnologie quantistiche, reti di telecomunicazione, cavi sottomarini, realta' virtuale e aumentata (per un totale di 201 milioni). Una quota pari al 34% delle risorse sara' riservata ai progetti interamente svolti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, nei limiti del 45% per le imprese di piccola dimensione, del 35% per le imprese di media dimensione, del 25% per le imprese di grande dimensione e nella forma del finanziamento agevolato nel limite del 20% delle spese ammissibili. Per gli organismi di ricerca, le agevolazioni saranno in forma di contributo diretto alla spesa per il 50% per le attivita' di ricerca industriale e 25% per sviluppo sperimentale. Un incremento del contributo nella misura di 15 punti percentuali potra' essere concesso ai progetti che prevedono tra le imprese proponenti almeno una Pmi o una collaborazione con organismi di ricerca proponenti per almeno il 10% dei costi complessivi di progetto o la loro realizzazione interamente in Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Tra le spese e i costi ammissibili, che non dovranno essere inferiori a 5 milioni e non superiori a 40 milioni, rientrano: personale, strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, consulenza, licenza dei risultati di ricerca, brevetti e know-how, spese generali e materiali. Ciascuna impresa potra' presentare una sola domanda; un organismo di ricerca potra' partecipare a piu' progetti congiunti.

