Imprese: debutta in Italia Awe, Academy per aspiranti imprenditrici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - Si chiama AWE - Academy for Women Entrepreneurs, e avra' sede in Italia al Campus di San Giovanni a Teduccio dell'Universita' Federico II di Napoli. Si tratta di un programma totalmente gratuito per aspiranti imprenditrici tra i 18 e i 40 anni che arriva in Italia grazie alla partnership tra la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia e l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, con il supporto dell'Associazione GammaDonna per l'imprenditoria femminile innovativa.

L'iniziativa, nata negli Usa per volonta' del Dipartimento di Stato Americano, ha lo scopo di sostenere le donne nella realizzazione e nella crescita di realta' imprenditoriali attraverso formazione, tutoraggio, partnership commerciali e opportunita' di collaborazione con imprese italiane e statunitensi, nonche' l'accesso al network degli Alumni e a una vasta gamma di risorse per l'empowerment economico. La prima edizione italiana - alla quale e' possibile candidarsi gratuitamente entro il 9 novembre - dara' la possibilita' a 30 donne di entrare a far parte del programma internazionale.

com-Ale

(RADIOCOR) 29-10-23 11:55:45 (0165) 5 NNNN