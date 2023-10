Imprese: debutta in Italia Awe, Academy per aspiranti imprenditrici -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - 'Con AWE miriamo all'implementazione della conoscenza, del network e dell'accesso alle risorse necessarie per portare al successo attivita' imprenditoriali, promuovendo e supportando sia la parita' dei diritti di genere sia la crescita economica del territorio di riferimento' ha sottolineato la docente universitaria e responsabile Daniela Terracciano, che ha contribuito a portare il programma in Italia. Le lezioni si terranno online sulla piattaforma Dreambuilder della Thunderbird School of Global Management dell'Universita' dell'Arizona, integrate presso la Federico II con sessioni di mentorship, pitch competitions, guest speaker talks, collaborazioni con incubatori ed eventi di networking con U.S. Exchange Alumni e business leaders.

'Come GammaDonna siamo entusiasti di essere partner di questo grande progetto internazionale, perfettamente in linea con la nostra vocazione - ha commentato la Presidente Valentina Parenti - Un progetto che ci da' l'opportunita' di intensificare il nostro impegno nel contribuire a far crescere il tessuto imprenditoriale a trazione femminile, cruciale per il rinnovamento economico e sociale del Paese e per la sua competitivita' a livello globale'.

Il programma per aspiranti imprenditrici o gia' imprenditrici, di eta' compresa tra i 18 e 40 anni. In particolare studentesse iscritte presso universita' italiane; neolaureate e/o professioniste che aspirano ad avviare un'attivita' imprenditoriale; donne con imprese di nuova creazione o con un business plan avanzato ma con risorse insufficienti; immigrate o rifugiate residenti in Italia con scarse risorse socioeconomiche o candidate il cui progetto coinvolge imprenditrici immigrate o rifugiate. Il progetto e' dedicato a studentesse iscritte a universita' italiane, neolaureate e/o professioniste che aspirano ad avviare un'attivita' imprenditoriale, donne con imprese di nuova creazione o con un business plan avanzato ma con risorse insufficienti, immigrate o rifugiate residenti in Italia con scarse risorse socioeconomiche o candidate il cui progetto coinvolga imprenditrici immigrate o rifugiate.

Saranno preferite idee imprenditoriali con impatto sociale o ambientale o in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

