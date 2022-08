Imprese: de Puyfontaine, Italia incredibile, creativita' Pmi e' straordinaria

"Serve equilibrio tra aziende piccole e i grandi gruppi" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rimini, 23 ago - Nella competitivita' di un Paese 'credo che occorra trovare il giusto equilibrio' tra grandi gruppi e le piccole e medie aziende. 'In Italia il numero di aziende incredibili che ho conosciuto, anche personalmente, nell'ambito delle Pmi e' straordinario. Tre anni fa, prima della pandemia, sono stato in Puglia per un paio di giorni a un evento dedicato ai finanziamenti all'imprenditoria digitale, e li' ho trovato un livello di creativita' straordinario'. Cosi' l'amministratore delegato di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, nel corso di un dibattito al Meeting di Rimini. 'La formula magica - prosegue - e' quella di trovare il giusto equilibrio tra Pmi piu' piccole e i grandi gruppi, con una portata internazionale e risorse economiche, che abbiano il potere di investire anche in aziende giovani per consentire loro di crescere' perche' 'la struttura del mercato deve essere variegata'.

Enr-

(RADIOCOR) 23-08-22 19:59:42 (0543) 5 NNNN