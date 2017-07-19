Imprese: dal Sole 24 Ore un libro sugli sbagli che ostacolano la leadership

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Guidare un'azienda oggi significa confrontarsi ogni giorno con mercati in continua evoluzione, clienti sempre piu' esigenti, nuove tecnologie e organizzazioni chiamate ad adattarsi rapidamente al cambiamento. In questo contesto, la qualita' della leadership puo' fare la differenza tra crescita e stagnazione. E' da questa consapevolezza che nasce 'Il capo sono io! I 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda (e come evitarli)', il nuovo volume pubblicato da Il Sole 24 Ore e firmato da Matteo Servidati, manager con background internazionale e un'esperienza maturata in aziende multinazionali tra marketing, commerciale e general management. Con uno stile diretto, pragmatico e caratterizzato da una sottile ironia, l'autore accompagna imprenditori e manager in un percorso di autoanalisi e miglioramento, mettendo in luce comportamenti, convinzioni e cattive abitudini che possono trasformarsi in un freno allo sviluppo delle aziende. Dalla pianificazione strategica alla gestione delle persone, dall'innovazione alla cultura organizzativa, il libro offre spunti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della leadership contemporanea. Il volume si apre con una domanda semplice ma cruciale, 'perche' molte PMI italiane non riescono a fare il salto di qualita'?' Secondo l'autore, il problema non dipende soltanto da fattori esterni come mercato, burocrazia o accesso ai capitali, ma anche da una serie di errori e comportamenti che imprenditori e manager continuano a ripetere nella guida delle proprie aziende. 'Il capo sono io!' analizza 53 sbagli tipici della leadership d'impresa, dalla resistenza al cambiamento alla difficolta' di delegare, fino alle criticita' nella gestione delle persone e dello sviluppo organizzativo. Con un approccio concreto e diretto, il libro invita a ripensare il ruolo dell'imprenditore, valorizzando quelle qualita' che hanno reso il Made in Italy un'eccellenza internazionale, come creativita', resilienza e spirito d'iniziativa, e affiancandole a una maggiore cultura manageriale, capacita' di crescita e visione strategica. Il libro si rivolge tanto a chi e' gia' alla guida di un'organizzazione quanto a chi aspira a ricoprire ruoli di leadership, proponendo una riflessione su cio' che distingue un semplice capo da una guida capace di ispirare e coinvolgere. 'Il capo sono io! I 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda (e come evitarli)' sara' disponibile in libreria dall'11 settembre 2026 al costo di 16,90 euro e in edicola dal 12 settembre 2026 al costo di 12,90 euro. Il volume, pubblicato da Il Sole 24 Ore, conta 240 pagine nel formato 14x21 centimetri.

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(RADIOCOR) 12-09-26 18:52:58 (0409) 5 NNNN