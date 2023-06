Imprese: dal Mimit 108 milioni per rifinanziare incentivo 'Smart&Start Italia'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 giu - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato due decreti per lo stanziamento di 108 milioni di euro che rifinanziano 'Smart&Start Italia', incentivo che sostiene la nascita e la crescita di startup innovative. La misura, si legge in una nota, agevola i progetti d'impresa per la produzione di beni e servizi nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things. L'incentivo e' rivolto a startup di piccola dimensione, costituite da non piu' di 60 mesi, e imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede in Italia. I progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d'impresa e Digital Innovation Hub. Nello specifico, i decreti firmati dal Ministro assegnano 8 milioni del Fondo per la crescita sostenibile, agli investimenti di startup in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo e 100 milioni del Programma nazionale 'Ricerca, Innovazione e Competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027' in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

