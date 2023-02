Imprese: da domani sportello aiuti per area di crisi Marcianise

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - Domani mattina alle 12 apre lo sportello per la selezione di iniziative imprenditoriali nell'area di crisi industriale complessa di Marcianise, secondo la normativa sul regime di aiuti che ha l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che richiedono agevolazioni per realizzare programmi d'investimento nelle aree di crisi industriali, complesse e non complesse; Invitalia e' l'ente attuatore. Il ministero delle Imprese mette a disposizione 15,4 milioni a sostegno dei programmi d'investimento per lo sviluppo industriale del territorio. Le risorse potranno essere incrementate sino a un massimo di 17,6 milioni in base all'esito delle valutazioni sui progetti. Le domande di agevolazione possono essere presentate fino a esaurimento delle risorse disponibili. L'iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi previsti dall'Accordo di programma del 21 dicembre 2017 firmato da ministero delle Imprese, Regione Campania e Invitalia e prorogato al 21 dicembre 2024 con l'obiettivo di rilanciare le attivita' imprenditoriali e di sostenere l'occupazione nei territori della Campania riconosciuti come aree di crisi industriale non complessa.

