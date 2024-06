Imprese: Cucinelli, ottimista per Italia, competizione Cina non mi preoccupa

Voglio che siamo azienda italiana, che paga tasse in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - "Il nostro manifatturiero e' di altissima qualita', non che non lo sia quello dei cinesi, ma ci sono aziende cinesi che producono in Italia per avere il marchio Made in Italy, quindi vuol dire che siamo a livelli alti. Siamo la settima potenza al mondo, con lo 0,7% della popolazione totale, siamo tra i migliori manifatturieri al mondo, secondi solo alla Germania. Non sono preoccupato di niente". Lo ha detto Brunello Cucinelli, presidente esecutivo dell'omonimo gruppo della moda, a margine dell'incontro annuale con il mercato finanziario della Consob, in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano, rispondendo a chi chiedeva se fosse preoccupato per la competizione della Cina. "Sono molto positivo per la nostra Italia, credo che siamo uno dei migliori Stati sociali al mondo, siamo grandi manifatturieri e nella manifattura ci vogliono anni per prendere coscienza di questo e costruire competenze. Cio' significa che se apportiamo questo al lavoro operaio, perche' la manifattura ha bisogno di gente sapiente con le mani, noi possiamo fare la differenza come stiamo facendo", ha detto Cucinelli. A chi chiedeva se promuovesse l'attuale Governo, ha risposto che "lo promuovo sicuramente.

Io voglio vivere da italiano, voglio collaborare con il mio Governo, qualunque esso sia e in qualsiasi momento". Infine, parlando di sostenibilita' e del percorso intrapreso dalle aziende di tutti i settori in questo senso, comprese quelle del mondo della moda, Cucinelli ha detto che sul tema "c'e' una grande presa di coscienza da parte di tutti. Io penso ci sia anche una sostenibilita' del clima, economica, culturale, spirituale e tecnologica. E c'e' una sostenibilita' morale: io voglio che siamo un'azienda italiana, che paga le tasse in Italia, per i miei figli, nipoti e pronipoti. Siamo una bella nazione".

Ars-Dim

(RADIOCOR) 25-06-24 11:56:52 (0288) 5 NNNN