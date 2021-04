Imprese: Crif, +28,7% richieste di credito in I trim 2021

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 apr - Nel primo trimestre 2021 le richieste di credito da parte delle imprese sono salite del 28,7%. Lo rileva il Barometro Crif, specificando che l'aumento riguarda sia le societa' di capitali (+34%), sia le imprese individuali (+20%). Nel dettaglio, il 38% delle richieste totali proviene dal settore dei servizi, che precede l'industria, con il 36,6%, il commercio al dettaglio, con il 14,5%, e il commercio all'ingrosso, con il 10,9%. 'La pandemia da Covid-19 ha generato uno shock economico senza precedenti, che ha colpito immediatamente e duramente il tessuto economico nazionale, ma va detto che una componente non trascurabile delle imprese italiane partiva da situazioni di liquidita' che risultavano gia' delicate, con una disponibilita' di cassa in grado di coprire meno del 50% dei debiti finanziari a breve termine in scadenza, cui va aggiunto un ulteriore 8% di imprese senza particolari margini di manovra', commenta Simone Capecchi, Executive Director di Crif. Dal barometro emerge anche un notevole incremento dell'importo medio richiesto (+61,9%), che nel primo trimestre dell'anno si e' attestato a 111.997 euro. Per quanto riguarda le imprese individuali, le richieste di credito hanno visto un importo medio pari a 41.655 euro (+44,5% rispetto al corrispondente periodo 2020).

L'incidenza dello scaglione fino ai 20.000 euro arriva a spiegare il 61,5% del totale. Per quanto riguarda le societa' di capitali, invece, l'importo medio richiesto ammonta a 150.212 euro (+60,5%). Nello specifico, oltre la meta' delle richieste presenta un importo superiore ai 20.000 euro. A livello regionale, nel primo trimestre del 2021 si registrano incrementi particolarmente significativi delle richieste di credito soprattutto in Sicilia (+47,8%), Campania (+44,2%) e Lazio (+44,1%), mentre il rimbalzo della domanda e' stato piu' contenuto nelle Marche (+6,0%) e in Toscana (+11,4%). Il Trentino-Alto Adige e' la regione caratterizzata dall'importo medio piu' elevato (133.336 euro), seguita da Lazio (107.351) e Lombardia (106.785). L'ammontare medio piu' basso e' stato riscontrato in Valle D'Aosta (45.174 euro), Sicilia (55.279) e Sardegna (57.099).

Rispetto al primo trimestre dello scorso anno, infine, l'incremento maggiore dell'importo medio richiesto si registra in Molise (+94,6%) e in Liguria (+72,3%).

