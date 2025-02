Imprese: Cribis, in Italia crescono start up innovative, oltre 11.500 a fine 2024-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - L'area con la concentrazione maggiore di realta' innovative e' il Nord-Ovest (35,1%), seguito da Sud Italia e isole (27,7%), Centro (20%) e Nord-Est (17%). L'osservatorio Start Up Innovative 2024 realizzato da Cribis fotografa una situazione molto simile rispetto a quella dello scorso anno in termini di distribuzione geografica. A livello regionale, la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di start up innovative, con una percentuale del 27,5%, seguita dalla Campania (12%) e dal Lazio (11,6%). Nel 2024, il 43,9% delle start up innovative in Italia presenta un livello di digital attitude medio-basso, indicando che queste imprese investono poco o nulla in digital marketing, digital transformation e nell'utilizzo di Internet come canale per il business. Il 19% delle startup ha un livello medio di Digital Attitude, mentre quello del 18% e' basso. Questi dati evidenziano come gli investimenti in strumenti digitali rappresentino un'opportunita' ancora da sfruttare.

L'innovation score, che valuta il livello di innovazione delle imprese, mostra che per il 32,4% del campione il punteggio e' medio. Il 29% si colloca su un livello medio-alto, mentre il 21,6% presenta un livello medio-basso.

Le startup devono ancora compiere significativi progressi in aree cruciali, come la crescita della produttivita' e dell'autonomia patrimoniale, la presenza di brevetti innovativi, l'orientamento alla ricerca e sviluppo (R&d) e il grado di internazionalizzazione.

