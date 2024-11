Imprese: Cribis, +20% liquidazioni giudiziali nel III trimestre

Ma livello resta inferiore rispetto alla fase pre-Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 nov - In aumento nel terzo trimestre le liquidazioni giudiziali, cioe' le procedure di liquidazione del patrimonio di un imprenditore insolvente. Secondo l'analisi del Cribis (societa' del gruppo Crif specializzata nelle informazioni, soluzioni e consulenza alle imprese), tra luglio e settembre i casi di fallimento aziendale sono stati 1878, in crescita del 20,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da inizio anno le liquidazioni giudiziali sono state complessivamente 6274, un dato che sembra prospettare il 2024 come uno dei peggiori dell'ultimo quinquennio anche se lontano dai livelli pre-Covid: nel 2019 i casi erano stati oltre 11mila.

In aumento rispetto a un anno fa i concordati preventivi 71 con +18,3%). Le regioni che hanno registrato il maggior numero di liquidazioni giudiziali nel terzo trimestre del 2024 sono la Lombardia (401), il Lazio (206) e il Piemonte (181), mentre le aree geografiche con il minor numero di imprese in liquidazione sono Trentino-Alto Adige (14), Basilicata (12), Molise (5). Nessun caso registrato in Valle d'Aosta nel periodo. I settori con il maggior numero di societa' in liquidazione giudiziale sono il commercio(589) seguito dai servizi (413), edilizia (372) e industria (334). "Sono due i trend che caratterizzano i primi nove mesi del 2024 - spiega Marco Preti, amministratore delegato del Cribis - Da un lato, il numero delle liquidazioni giudiziali e' in aumento rispetto all'anno precedente. Dall'altro, questo valore e' ancora inferiore se lo confrontiamo con i livelli del periodo pre-Covid. Assistiamo a un processo di progressiva stabilizzazione in cui le performance delle aziende italiane sono inevitabilmente condizionate, in particolare, dalle tensioni geopolitiche e dall'andamento dell'inflazione'.

