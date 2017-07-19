Imprese: Cribis, -1,6% a 2.843 liquidazioni giudiziali Italia IV trim 2025

Ma +30% annuale dal 2023. Lombardia e Lazio le piu' colpite (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Le liquidazioni giudiziali registrate in Italia nel quarto trimestre del 2025 sono state 2.843, in calo dell'1,6% rispetto alle 2.888 dello stesso periodo del 2024. Il quadro complessivo pero' conferma un trend in crescita: nel 2025 il totale delle procedure e' salito a 9.795, contro le 9.162 del 2024 e le 7.651 del 2023 (+30%). E' quanto emerge dall'analisi sulle liquidazioni giudiziali aggiornata a dicembre 2025 realizzata da Cribis, societa' del gruppo Crif. Il costante aumento di liquidazioni giudiziali, negli ultimi due anni, segna la fine della fase di flessione avvenuta durante il periodo pandemico (quando si era toccato il minimo storico di 7.118 nel 2022), grazie a sostegni pubblici straordinari e sussidi governativi che avevano sostenuto la continuita' aziendale. Dal punto di vista territoriale, la Lombardia si conferma la regione piu' colpita con 627 liquidazioni nel quarto trimestre del 2025, seguita da Lazio (446) e Piemonte (224). Queste tre regioni insieme rappresentano circa il 45% del totale nazionale del periodo. All'estremo opposto si collocano la Valle d'Aosta (5), il Molise (8) e la Basilicata (17).

