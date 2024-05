Imprese: Cribis, +12,6% liquidazioni in Italia in I trim., Lombardia maglia nera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mag - Le liquidazioni giudiziali registrate nel primo trimestre del 2024 in Italia sono 2.104, un valore in crescita del 12,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, ma comunque in netta diminuzione (-26,61%) rispetto al primo trimestre del 2019 (pre-pandemia). E' quanto emerge dall'analisi sulle liquidazioni giudiziali, aggiornata a marzo 2024, realizzata da Cribis, societa' del gruppo Crif specializzata nella business information. Nel periodo in analisi, i concordati preventivi sono stati 86, in calo del 39,86% rispetto allo stesso periodo del 2023 e in linea con il trimestre precedente, dove erano stati 78 (+10,25%). Le regioni che hanno registrato il maggior numero di liquidazioni giudiziali sono la Lombardia (390, vs 386 nel primo trimestre 2023), Lazio (272, vs 284) e Veneto (200, vs 165), mentre le aree geografiche con il minor numero sono Trentino-Alto Adige (17), Basilicata (13), Molise (5) e Valle d'Aosta (3).

Com-Mar

