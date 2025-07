Imprese: crescono dell'83% istanze crisi in Lombardia, del 93% in Italia nel I sem. 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 lug - E' cresciuto dell'83%, in un anno, il numero delle istanze depositate da imprese lombarde per gestire e comporre le crisi patrimoniali, finanziarie ed economiche. In particolare, nel I semestre 2025 sono state depositate in Camera Arbitrale di Milano 201 istanze; erano 110 nel I semestre dell'anno precedente. A livello nazionale si registra, nello stesso periodo di riferimento (I semestre 2025 vs I semestre 2024), un incremento del 93% (875 sono le istanze depositate nel I semestre 2025 in confronto alle 454 istanze depositate nel 2024). E' quanto emerge dall'elaborazione della Camera Arbitrale di Milano (Cam) dei dati dei depositi delle istanze presso le Camere di commercio lombarde e dati nazionali di Unioncamere (sia relativi al I semestre 2025 vs I semestre 2024 che in riferimento al periodo dall'avvio della Composizione Negoziata dal 15/11/2021 al 30/06/2025). I dati sono stati presentati oggi in occasione del Convegno 'Composizione Negoziata della crisi di impresa: tempo di bilanci? ' presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano. In Italia, inoltre secondo l'analisi, un'istanza su quattro e' di un'impresa lombarda; Milano concentra il 52% delle istanze lombarde.Identikit di chi si salva: dal 2021 al 30.06.2025 salvate in Lombardia 95 imprese e 4708 posti di lavoro; in quasi un caso su tre si tratta di un'impresa con fatturato superiore a 10 milioni di euro, nel 69% dei casi e' una S.r.l. e nel 57% dei casi e' una impresa micro (da 0-9 dipendenti). Il tasso di successo della procedura in Lombardia e' del 23%; in Italia e' del 19%.

