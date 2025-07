Imprese: crescono dell'83% istanze crisi in Lombardia, del 93% in Italia nel I sem. 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 lug - In dettaglio, dall'analisi della Camera Arbitrale di Milano, risulta che le istanze lombarde rappresentano il 23% del totale nazionale, quasi un'istanza su 4 quindi e' lombarda.

In Italia sono state depositate in totale 3055 istanze; in Lombardia 713. Emerge anche l'identikit dell'impresa lombarda che presenta l'istanza: per il 63% si tratta di imprese S.r.l. (127 su 201 in totale). Seguono le S.p.a. (31 su 201 in totale) pari al 15% e le Sas (15 su 201 in totale) pari al 7,5%. Se si guarda al fatturato delle imprese istanti, un terzo (il 33%) rientra nella fascia tra 1 milione a 5 milioni di euro (sono 66 imprese su 201), seguono le imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro (sono 39 e pesano il 19%) e le imprese con un fatturato da 0 a 250 mila (sono 36 e pesano il 18%). La principale tipologia e' costituita da microimprese (da 0 a 9 dipendenti) che sono 110, pari al 55% del totale. Ma grazie all'esito positivo delle procedure sono stati salvaguardati posti di lavoro. Nel periodo di riferimento (I semestre 2025) sono state risanate in Lombardia 25 imprese su un totale di 112 procedimenti chiusi, di cui 17 di Milano (424 posti di lavoro salvati). Nel primo semestre dell'anno scorso invece gli esiti positivi sono stati 10 su un totale di 64 procedimenti chiusi. Dall'inizio dell'attivita', 327 imprese italiane sono state risanate, di cui 95 sono le imprese lombarde (pari al 29% del totale nazionale sanate). I posti di lavoro salvati in Lombardia sono stati 4708. 'La Composizione Negoziata offre un'importante chance alle imprese in difficolta': e' un supporto per prevenire il default e tentare di garantire il piu' possibile la continuita' aziendale' - ha dichiarato Rinaldo Sali, Vicedirettore generale della Camera Arbitrale di Milano e referente per il Servizio di Composizione Negoziata per le imprese lombarde. 'E' importante lavorare su un cambio di prospettiva e sul 'fare sistema' a piu' livelli, con le Istituzioni, le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali'. L'industria guida la classifica con il 19% delle istanze, seguita dal commercio (14%) e dai servizi (13%). L'edilizia si attesta all'11%, mentre il settore immobiliare rappresenta il 7%. Horeca raccoglie il 6% delle richieste, seguito da agroalimentare (5%), Ict ed editoria (4%) mentre tessile-abbigliamento, artigianato, holding e logistica sono il 3%. Marginali pubblicita' ed energia ed oil (al 2%) e settori sanitario, automotive e sport-viaggi (1%).

