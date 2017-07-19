Imprese: Confindustria-Luiss, quelle estere generano 21% fatturato nazionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Inoltre, secondo il rapporto, le imprese estere non rappresentano solo un investimento diretto, ma un fattore di sviluppo per i territori. Attraverso filiere, fornitori e reti produttive, contribuiscono alla crescita delle Pmi e alla diffusione di competenze e innovazione. Allo stesso modo garantiscono opportunita' lungo l'intero sistema industriale. A fronte di 188 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, il valore complessivamente collegato alle filiere raggiunge 398 miliardi, pari a 2,1 volte il valore diretto. Inoltre, nel confronto europeo l'Italia mostra una minore incidenza quantitativa della presenza estera, ma indicatori qualitativi elevati: la produttivita' del lavoro delle controllate estere attive nel Paese e' superiore del 10% alla media europea. Le imprese estere sono particolarmente presenti nei segmenti piu' strutturati dell'economia: nel 2023 rappresentano il 26,6% delle grandi imprese residenti, il 32,1% dei relativi addetti, il 37,6% del fatturato e il 36,3% del valore aggiunto. Un elemento distintivo delle imprese estere attive in Italia, rispetto alle altre tipologie di impresa, riguarda la sostenibilita' ambientale. I dati Istat indicano che il 46,3% delle imprese estere presenta profili di sostenibilita' ambientale ad alta o media intensita', a fronte del 30,0% rilevato per il complesso delle imprese. Ancora piu' marcata e' la differenza nelle attivita' di monitoraggio della sostenibilita': il 20,2% delle imprese estere mostra un livello elevato di presidio e misurazione, contro il 5,8% medio. Un altro elemento evidenziato dal rapporto e' che la presenza estera e' selettiva nei settori, ma non statica. Nel 2023 le imprese estere risultano specializzate in 17 settori su 33; in sei comparti l'indice di specializzazione supera quota 200: autoveicoli, farmaceutica, chimica, attivita' estrattive, computer ed elettronica, Ict. Nei settori specializzati si concentrano quasi 1,3 milioni di addetti, 138 miliardi di euro di valore aggiunto e l'80,3% della R&S estera. La presenza estera rimane quindi molto intensa nei segmenti industriali e tecnologici piu' qualificati. I nuovi progetti produttivi annunciati aggiungono una lettura prospettica: nel 2025 scendono da 216 a 197 rispetto al 2024, ma restano sopra i livelli precedenti alla pandemia. Le energie rinnovabili diventano il primo ambito, con 48 progetti, pari al 24,4% del totale, davanti ai servizi alle imprese, con 28 progetti e un'incidenza del 14,2%. Il Nord-Ovest resta la principale porta di ingresso, con 80 progetti e il 40,6% del totale, mentre la Puglia registra 13 progetti, di cui 11 nelle rinnovabili. Il Mezzogiorno emerge cosi' non solo come area da sostenere, ma anche come piattaforma selettiva della transizione energetica.

Fla-

(RADIOCOR) 02-07-26 10:56:06 (0260) 5 NNNN