Imprese: (Confindustria Piemonte), in III trim bene occupazione, ordini e produzione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 lug - Passando all'analisi settoriale, il manifatturiero, che rappresenta circa due terzi del campione delle imprese che hanno risposto all'indagine, registra saldi sulla produzione in leggero calo rispetto alla scorsa rilevazione per produzione (-1,5%) sia nuovi ordini (-1,5%), sale l'occupazione (+3,7%). Ancora segno meno per redditivita' (-12,3%) ed export (-3,0%). A soffrire e' soprattutto il comparto metalmeccanico (per la produzione il saldo fra ottimisti/pessimisti, negativo da 12 trimestri, e' pari a -2,6%), soprattutto automotive e metallurgia. Registrano un segno meno anche tessile-abbigliamento (-9,4%) e edilizia (-4%). Stabili le manifatture varie (gioielli, giocattoli, ecc.), chimico e legno. Sono, invece piu' ottimistici gli scenari per impiantisti (+17,9%), gomma-plastica (+6,1%), alimentare (+5,6%) e cartario grafico (+3,8%). Il comparto dei servizi registra una ripresa piu' marcata del clima di fiducia, verosimilmente grazie al ritrovato ottimismo estivo nel settore del trasporto merci e persone e in quello del commercio e turismo, che sui livelli produttivi registrano rispettivamente saldi del +16,7% (era -15,6% nella rilevazione sul secondo trimestre) e dell'1,6% (era -18,6%).

Stabilmente positive le attese per Ict (+13,1%), servizi alle imprese (+12,8%). L'Indagine Congiunturale contiene anche un focus tematico sul conflitto in Medio Oriente, con lo scopo di mappare il sentiment delle imprese associate e valutare l'impatto dell'incertezza sull'economia piemontese. La rilevazione restituisce un quadro di preoccupazione contenuta ma diffusa. Riguardo all'impatto del conflitto sull'attivita' aziendale, le imprese si dividono equamente tra chi lo giudica significativo e di lunga durata (38%) e chi lo ritiene solo moderato (38%), mentre e' residuale la quota di chi non ne avverte effetti. E' il caro-energia a pesare di piu': quasi due imprese su tre (63%) considerano rilevante o molto rilevante l'impatto dei costi energetici sul proprio margine operativo, con punte nei settori piu' energivori come l'alimentare, la metallurgia e l'automotive.

Ars

(RADIOCOR) 07-07-26 12:37:34 (0334) 5 NNNN