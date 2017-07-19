Imprese: Confindustria, per investimenti esteri percorso semplice e coordinato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Secondo il rapporto, le prime cinque regioni - Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna - concentrano il 76% del valore aggiunto prodotto dalle imprese estere, con la sola Lombardia che ne rappresenta il 37,9%. La concentrazione resta elevata, ma convive con una crescita piu' diffusa della presenza: tra il 2017 e il 2023 l'incidenza occupazionale delle imprese estere aumenta in tutte le regioni e in 13 casi supera la media nazionale, pari a +1,4 punti percentuali.

Secondo il rapporto, rafforzare l'attrattivita' significa concentrare l'azione istituzionale sui territori che presentano margini di crescita ancora inespressi, favorendo una maggiore collaborazione tra Governo, Regioni e sistema produttivo. Quindi, sottolinea il rapporto, crescita della presenza e concentrazione del valore non sono fenomeni alternativi; descrivono due dimensioni della stessa geografia produttiva. La qualita' degli ecosistemi regionali diventa parte della spiegazione. Innovazione, efficienza del contesto, infrastrutture e accessibilita' contribuiscono alla capacita' dei territori di attrarre e trattenere imprese estere. Il Rapporto distingue regioni che mostrano una presenza superiore a quanto suggerirebbe il loro livello di competitivita', come Lombardia, Basilicata, Piemonte, Liguria, Molise e Abruzzo, e regioni in cui il potenziale non appare pienamente trasformato in presenza estera, come Emilia-Romagna, Veneto e Marche. La relazione tra competitivita' territoriale e presenza estera non e' automatica: alcuni territori convertono meglio le proprie condizioni in attrattivita', altri dispongono di fondamentali forti ma non li trasformano pienamente in insediamenti internazionali.

Fla-

(RADIOCOR) 02-07-26 10:56:41 (0261) 5 NNNN