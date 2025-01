Imprese: Confindustria, Made in Brescia in salute con continuo rafforzamento patrimoniale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Lo studio ha anche evidenziato come nel 2023 la quota di aziende piu' virtuose (classe A) sia passata dal 33% del campione (anno 2022) al 40%, mentre la classe B abbia riscontrato una contrazione, dal 39% del 2022 al 36% del 2023. Allo stesso tempo, la classe C ha sperimentato una riduzione di 4 punti percentuali (da 26% a 22%) e la quota delle aziende piu' in difficolta' (classe D) si e' mantenuta costante intorno al 2%. Il gruppo di lavoro ha poi ampliato l'analisi al confronto fra il 2023 e il 2008, anno immediatamente precedente alla 'Grande Recessione', sviluppatasi con particolare intensita' nel corso del 2009. L'obiettivo dell'implementazione permette di prendere consapevolezza di quanto la manifattura bresciana si sia rafforzata in questi ultimi quindici anni. L'applicazione di Ism ai bilanci del 2008 certifica i grandi passi in avanti compiuti dall'industria del nostro territorio: in quell'anno la quota di imprese che avrebbero ottenuto lo score A e' pari al 20% (la meta' di quanto rilevato nel 2023). A una sostanziale stabilita' delle realta' in classe B (35% nel 2008, contro il 36% nel 2023), si contrappongono le forti variazioni riscontrate per le classi C e D. Nel dettaglio, la C passa dal 40% del 2008 al 22% del 2023, mentre per la quota di imprese in D cala dal 5% nel 2008 al 2% nel 2023. Il forte miglioramento dell'indicatore sintetico costruito dal Centro Studi di Confindustria Brescia con OpTer e' primariamente ascrivibile al processo di rafforzamento patrimoniale sperimentato dalle imprese manifatturiere del territorio dal 2008 a oggi. Quindici anni fa la composizione del passivo vedeva un'incidenza del patrimonio netto pari al 37,1%, quella dei debiti finanziari al 27,9%, quella dei debiti commerciali al 19,9%, mentre la quota delle altre passivita' era pari al 15,1%. Nel 2023 la fotografia risulta essere molto diversa: l'incidenza dei mezzi propri e' pari al 52,0% (+14,9% sul 2008), quella dei debiti finanziari al 18,1% (-9,8%) e quella dei debiti commerciali al 14,6% (-5,3% sul 2008).

