Imprese: Confindustria, in Valle d'Aosta migliora clima fiducia I trim. 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - "Nel 2023 abbiamo avviato un'alleanza strutturale con Confindustria Piemonte e Confindustria Liguria, per dare piu' voce alle esigenze del Nord Ovest. Da qualche mese siamo presenti direttamente a Bruxelles nella delegazione di Confindustria. Sono attivita' che ci consentono di presentare al meglio le potenzialita' di questo territorio, sedendo da protagonisti ai tavoli regionali, nazionali ed europei", ha aggiunto Turcato. Tornando all'indagine previsionale, un altro dato positivo e' quello delle esportazioni che passa da un -10% del trimestre precedente al +13,33% dell'attuale. Si presenta sostanzialmente stabile la composizione del carnet ordini, in particolare diminuiscono le aziende con ordini per meno di un mese che passano da un +32,43% del trimestre precedente ad un +20% dell'attuale. Invariate quelli con visibilita' uno-tre mesi (da +29,73% a +30%). Aumentano quelle con visibilita' oltre i tre mesi (da +37,84% a +50%).

Migliorano leggermente gli investimenti: quello per ampliamenti si attesta su di un +30%, quello per sostituzioni su di un +32,50%. In calo rispetto allo scorso trimestre la percentuale degli imprenditori che non prevede di fare nessun investimento che si attesta su di un +38%. Varia poco, in positivo, il tasso di utilizzo di impianti (+73,82%), che resta sui valori medi di lungo periodo.

Positive anche le previsioni sull'occupazione, con il saldo ottimisti-pessimisti che passa da -6,25% del trimestre precedente ad un +20% dell'attuale. In aumento il pero' anche il dato relativo al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, che si attesta su di un +8,51%, ma e' comunque un dato che resta su valori fisiologici.

Ars

(RADIOCOR) 13-01-24 15:26:05 (0365) 5 NNNN