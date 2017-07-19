Imprese: Confindustria Canavese, priorita' per ripartenza taglio dazi interni e Mercosur

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - "Se oggi potessimo scegliere dal cestino delle tante cose da fare, ci piacerebbe indicare tre priorita' che riteniamo indispensabili per la difesa e la ripartenza delle nostre attivita', una di opportunita', una tattica e una strategica". Lo ha detto Paolo Conta, presidente di Confindustria Canavese, nella sua relazione all'assemblea dell'associazione, in corso a Ivrea. La priorita' di opportunita' e' "l'abbattimento dei dazi interni alla Ue che secondo il Fondo monetario internazionale pesano per il 45% sul manifatturiero e per il 110% sui servizi, un mercato conosciuto, vicino, e di 450 milioni di consumatori.

Parafrasando sull'argomento dei dazi si potrebbe dire: perche' guardi la pagliuzza che e' nell'occhio dell'altro, mentre non ti accorgi della trave che e' nel tuo occhio?", ha detto Conta. Come ha spiegato il presidente, la priorita' tattica e' "facilitare l'ultimo passo per l'attivazione dell'accordo Mercosur, un mercato da 750 milioni di consumatori che, come tutti i nuovi scenari, pone rischi e domande, ma offre anche grandi opportunita'", mentre la priorita' strategica di lungo termine e' avere "una nuova politica industriale nazionale capace di fornire a noi imprenditori e al paese scenari chiari e stabili, e necessitiamo di una guida, una testa pensante, che abbia tre caratteristiche principali: una forte vocazione all'innovazione, persone con competenze qualificate eterogenee e separata da condizionamenti politici e di settore, avendo a cuore solo il bene del Paese". Queste condizioni, ha detto Conta, "ci sarebbero di sicuro aiuto per iniziare a migliorare la qualita' della guida rimanendo in carreggiata".

