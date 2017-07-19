Imprese: Confindustria Canavese, dare impulso a investimenti, servono risorse e misure facili

Poi pero' si deve usarle tutte fino a ultimo euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Per sostenere le imprese e l'industria "non e' piu' il momento di tergiversare, non c'e' piu' tempo, la velocita' dei cambiamenti ce lo impone: occorre dare un forte e diverso impulso agli investimenti, con una discontinuita' almeno pari ai cambiamenti in corso". Lo ha detto Paolo Conta, presidente di Confindustria Canavese, nella sua relazione all'assemblea dell'associazione, in corso a Ivrea, sottolineando che bisogna "dare un segnale forte. Chiedere maggiori disponibilita' finanziare per gli investimenti, e sappiamo quanto Confindustria stia facendo e lavorando sulla Legge di Bilancio, chiedere che facciano parte una seria politica industriale almeno con visione triennale, chiedere che siano facili da attivare ma poi usarle, tutte, fino all'ultimo euro". Il presidente ha indicato come prioritaria la digitalizzazione: "E' portatrice di un enorme beneficio: la flessibilita' prima ancora dell'efficienza", ha detto.

Portando come esempio l'innovazione nell'automotive e paragonandolo all'industria in generale, Conta si e' chiesto "quanto sarebbe bello poter inserire un sistema di guida autonoma e di intelligenza artificiale, capace di adattarsi velocemente nei tempi e nei modi alle diverse condizioni ambientali e in modo integrato aiutarci le scelte di guida: approvvigionamenti, pianificazione della produzione, azioni commerciali, marketing e comunicazione, strategie. Certo non ci solleverebbe dallo stare seduti con le mani sul volante, , ma ci darebbe modo di anticipare le insidie, liberando tempo e pensieri per progettare il futuro della nostra impresa".

