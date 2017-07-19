Imprese: Commissione Senato, ok unanime risoluzione per rilancio area Torino -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Si tratta di "un atto importante che chiede al Governo di utilizzare tutte le leve disponibili per accelerare davvero la riconversione produttiva del territorio" sottolinea uno dei relatori, Bergesio che e' vicepresidente della Commissione. "Un ringraziamento va a Regione Piemonte, Comune di Torino, Confindustria e le associazioni di categorie e sindacali, per il percorso condiviso e per il loro contributo che ha portato ad una risoluzione che impegna l'Esecutivo a destinare le risorse residue della legge 181/1989 a nuovi investimenti nell'area torinese, a rafforzare gli strumenti di sostegno, in particolare per la filiera automotive e per le piccole e medie imprese, e ad istituire un Tavolo con Regione Piemonte, enti locali, imprese, sindacati, universita' e centri di ricerca per definire obiettivi misurabili di investimento e occupazione. Chiediamo, inoltre, di accelerare l'attuazione del Prri, semplificando le procedure, di promuovere la rigenerazione delle aree industriali dismesse e l'attrazione di nuovi insediamenti, di rafforzare politiche attive, formazione e ricambio generazionale, valorizzando le competenze hi-tech e le opportunita' offerte dall'Industrial Accelerator Act europeo nei settori strategici. L'obiettivo e' chiaro: evitare che la crisi diventi irreversibile e fare di Torino un polo di eccellenza industriale, capace di competere sulle nuove tecnologie e sulla transizione energetica in maniera virtuosa".

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(RADIOCOR) 08-04-26 16:03:11 (0478) 5 NNNN