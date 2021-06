Imprese: Comitato Leonardo,post Covid si riparte con export, digitale e sostenibilita'

Ricerca curata con Ipsos, Intesa, Adecco e Criet-UniBicocca (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 giu - Competenze e formazione per affrontare le sfide del futuro delle imprese, che passa attraverso export, digitalizzazione e sostenibilita'. Sono i tre pilastri della nuova fase di ripartenza che stanno vivendo le aziende italiane. Lo ha rilevato il webinar 'Post Covid-19 e imprese' promosso dal Comitato Leonardo in partnership con Ipsos, Intesa Sanpaolo, Adecco e Criet-Universita' Bicocca. Al webinar sono intervenuti la presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini, il presidente dell'Agenzia Ice, Carlo Ferro, e la vicepresidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello. Durante l'incontro Andrea Alemanno, senior client officer Ipsos, ha presentato la ricerca 'Covid-19 e imprese: conoscere per competere al meglio'. Lo studio ha riguardato 400 imprese italiane. Emerge che export, digitalizzazione e sostenibilita' siano i tre pilastri attraverso i quali passera' il cambiamento nel periodo post Covid-19. La salute delle aziende italiane e' in miglioramento e le opportunita' per le imprese sono maggiori dei rischi. Infatti per il 61% degli intervistati ci sono maggiori opportunita', contro il 26% che vede piu' rischi. Le opportunita' sono poi molto piu' diffuse per quelle aziende piu' votate all'export (66%).

Com-Pan

(RADIOCOR) 08-06-21 11:33:57 (0286) 5 NNNN