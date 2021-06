Imprese: Comitato Leonardo,post Covid si riparte con export, digitale e sostenibilita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 giu - La maggior parte degli intervistati indica come possibilita' di sviluppo la digitalizzazione e, a seguire, il lancio di nuovi prodotti e servizi. L'export giochera' un ruolo significativo, non solo per le aziende che gia' esportano, ma anche per quelle locali. Infatti il 37% delle imprese prevede che nei prossimi 12 mesi aumenteranno gli scambi con i Paesi esteri (sale al 49% per quelle aziende gia' votate alle esportazioni).

L'immagine del nostro Paese all'estero e' positiva e gli stessi produttori italiani prediligono il Made in Italy ai concorrenti internazionali. Accelera poi l'e-commerce, piu' diffuso tra le imprese che esportano: il 45% lo gestisce direttamente, attraverso il proprio sito, e il 25% operando sui principali market place. In merito alla domanda, il 25% delle aziende intervistate, dopo aver subito una contrazione nei mesi scorsi, prevede una ripresa; il 30% afferma che nei prossimi 6 mesi rimarra' costante, ma cambiera' nelle forme e nei canali. Infine il 29% prevede una contrazione solo in determinate aree, mentre crescera' in altre e solo il 12% si aspetta una contrazione abbastanza diffusa.

Com-Pan

(RADIOCOR) 08-06-21 11:34:34 (0287) 5 NNNN