Imprese: Cna, sentiment 2026 negativo per manifattura e regioni del Nord

Sondaggio: Sud ottimista per il turismo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Nel settore manifatturiero e nelle regioni del Nord si concentrano i giudizi negativi delle imprese sulle previsioni per l'anno in corso a causa delle preoccupazioni diffuse sull'export tra dazi e conflitti. Mentre nelle regioni del Sud prevale un cauto ottimismo grazie al turismo e ai servizi. E', in sintesi, il quadro che emerge dall'indagine sulle aspettative per il 2026 realizzata dall'area studi e ricerche di Cna su un campione rappresentativo del tessuto produttivo. 'La grande incertezza - spiega la nota di Cna - e' il comun denominatore delle risposte, con una media nazionale al 58% ma che in Piemonte tocca il 66%, in Abruzzo il 63% e in Lombardia il 60%. L'analisi a livello territoriale vede prevalere il pessimismo rispetto all'area degli ottimisti.

Limitando l'attenzione ai risultati aziendali, le imprese delle ripartizioni Centro e Nord sono accumunate da una forte sfiducia circa la congiuntura del 2026 mentre le imprese del Mezzogiorno invece ritengono di poter superare indenni il 2026'. Gli analisti della Cna attribuiscono questa visione 'meno cupa' alla 'eredita' del dinamismo espresso da questa parte del Paese negli ultimi anni'. Cna ricorda infatti che nel biennio 2022-2023 le regioni del Mezzogiorno hanno visto una crescita media del Pil 3,7%, 'grazie al traino offerto dai servizi legati al turismo'. 'In altri termini - interpreta l'indagine - e' possibile che gli imprenditori meridionali attribuiscano qualche elemento di vitalita' al 2026 auspicando una continuita' dei risultati attesi con quello registrati nel consuntivo degli ultimi anni'.

