Imprese: Cerved, piu' veloci i saldi delle fatture ma crescono i ritardi

Agricoltura il settore con i ritardi maggiori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Dal 2023 al 2025 sono migliorati i tempi medi di pagamento delle imprese italiane, ma in alcuni casi e' peggiorata la puntualita'.

Questo e' il quadro che emerge dall'Osservatorio pagamenti di Cerved. Le grandi imprese sono passate da 76,71 a 73,21 giorni medi, le medie da 65,11 a 63,20, le piccole da 60,04 a 56,85 e le micro da 52,26 a 50,20. Ma nel confronto con il 2024 aumentano i giorni di ritardo per tutte le classi, tranne le medie.

Sul fronte settoriale, peggiora soprattutto l'agricoltura, con ritardi saliti rispetto al 2024 da 9,82 a 14,01 giorni, seguita dal sistema moda (da 6,03 a 7,82) e dalla chimica-farmaceutica (da 6,38 a 6,89). In lieve miglioramento, invece, mezzi di trasporto (da 12,90 a 11,59), logistica e trasporti (da 11,33 a 10,32), sistema casa (da 4,96 a 4,53) e distribuzione (da 8,49 a 8,28).

A livello geografico, il Centro registra il peggioramento piu' evidente dei ritardi (da 9,98 a 10,68 giorni), seguito da Sud e Isole (da 13,50 a 13,55) e Nord Est (da 6,28 a 6,34), mentre il Nord Ovest e' l'unica area in miglioramento (da 8 a 7,94). A livello regionale, i tempi piu' lunghi restano in Sicilia (67,68 giorni) e Umbria (65,91), mentre i ritardi piu' elevati si registrano in Calabria (15,20 giorni), Sardegna (14,57) e Campania (13,32).

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(RADIOCOR) 13-04-26 13:46:35 (0328) 5 NNNN