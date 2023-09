Imprese: Cerved, in I sem 2023 con fallimenti persi 81mila posti e 1 mld valore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 20 set - Tra fallimenti e liquidazioni volontarie, nei primi sei mesi del 2023, in Italia sono andati persi 81.000 posti di lavoro e oltre 1 miliardo di euro di valore aggiunto (oltre a 2,5 miliardi di debiti finanziari e 1,8 di debiti commerciali).

Secondo dati Cerved per la prima volta dopo un anno e mezzo in continua decrescita, nel secondo trimestre 2023 sono tornati ad aumentare i fallimenti delle imprese italiane (+1,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, 2.070 contro 2.039), mentre le liquidazioni volontarie hanno visto un'impennata (+26,1%, 10.446 contro 8.282).

In particolare, sono fallite le imprese piccole e medie (ma non le piccolissime), che si rivelano sempre piu' in difficolta', come gia' evidenziato nel 2022 dalla crisi di liquidita' e dall'allungamento dei tempi di pagamento verso i fornitori, che spesso sfocia in ritardi e mancati pagamenti.

A guidare i fallimenti sono soprattutto le ditte individuali (+27.7%); le societa' di capitali fanno registrare nel complesso un lieve aumento (+0.3%), trainato in particolare dalla fascia di aziende tra i 2 e i 10 milioni di euro di fatturato (+44,8%). I comparti piu' colpiti sono l'industria (+5,2%) e i servizi (+1%), in particolare prodotti da forno (+84,6%), alberghi (+50,0%) e ingrosso costruzioni (+36%), che gia' nel 2022 avevano registrato livelli elevati di indebitamento e un peggioramento delle abitudini di pagamento.

A livello geografico Nord-Est (+12,1%) e Centro (+11,6%) guidano la crescita dei fallimenti, in calo invece nelle altre aree (-4% nel Nord Ovest, -7,1% nel Mezzogiorno). A livello regionale, la migliore e' la Valle d'Aosta (-33,3%, la peggiore il Molise (+85,7%). Seguono, proseguendo la classifica dalle piu' alle meno virtuose: Trentino-Alto Adige (-32%), Sicilia (-29%), Calabria (-14,6%), Puglia (-3,1%), Lombardia e Abruzzo (-0,7%), Campania, Umbria e Veneto (+0%), Piemonte (+3%), Lazio (+4%), Liguria (+5%), Toscana (+24%), Marche (+27,7%), Sardegna (+28%), Emilia-Romagna e Basilicata (+30%), Friuli-Venezia Giulia (+40%).

