Imprese: Catalfo, a studio norma per chiarire responsabilita' su contagi -2

Art.42 tutela lavoratori e favorisce datori su premi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - Catalfo, rispondendo a un'interrogazione parlamentare presentata da Epifani e Fornaro, ha ribadito che la norma richiamata "conferma i principi generali applicati per il riconoscimento delle prestazioni a favore di tutti i lavoratori in caso di infortunio da contagio da malattia infettiva, e cio' anche in un periodo di pandemia caratterizzata da una larga diffusione dei fattori di contagio. L'articolo 42 rappresenta una norma di tutela dei lavoratori e, d'altra parte, non introduce elementi peggiorativi della condizione datoriale. Anzi, a ben vedere, la norma introduce un regime di favore per i datori ove prevede l'esclusione di oneri a carico delle imprese in termini di aumento dei premi assicurativi. Certamente, poi, la disposizione non inserisce alcuna novita' sul piano della responsabilita' datoriale, che continua ad essere regolata dagli ordinari principi vigenti in materia. Come gia' precisato in altre occasioni, anche da parte dell'Inail, non esiste alcuna automatica correlazione tra il riconoscimento dell'infortunio e l'accertamento di una responsabilita' civile o penale in capo al datore di lavoro, che si fondano su presupposti ben distinti. La tutela infortunistica, infatti, richiede che l'evento dannoso si sia verificato in occasione di lavoro e prescinde dalla configurabilita' di un profilo di responsabilita' del datore di lavoro. Invece, perche' il datore sia chiamato a rispondere in sede civile o penale, deve emergere giudizialmente che egli non abbia adottato le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro e che sussiste un collegamento diretto tra il contagio contratto dal lavoratore e la mancata osservanza delle regole da parte dell'azienda. Un ruolo essenziale e' attribuito all'osservanza, da parte delle aziende, dei principi contenuti negli specifici protocolli nazionali, sottoscritti dalle parti sociali, d'intesa con il Governo, ed anche nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale volti proprio a rendere sicuri e salubri i luoghi di lavoro e a prevenire e contenere i rischi di contagio da COVID-19", ha concluso.

