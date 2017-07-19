Imprese: Camilli, misure e regole con visione triennale, no bonus spot

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - "Le imprese investono quando conoscono le regole del gioco e quando possono contare su un quadro di regole chiaro, stabile e prevedibile. Incentivi che cambiano continuamente, procedure sempre piu' complesse e adempimenti crescenti generano incertezza e finiscono per rinviare o rallentare le decisioni di investimento. Per questo chiediamo una programmazione almeno triennale degli strumenti che hanno dimostrato di funzionare, evitando duplicazioni e sprechi di risorse'. E' quanto sottolineato dal vicepresidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco, Angelo Camilli al convegno "Accelerare la crescita" in corso presso la sede di Confindustria auspicando un "cambio di approccio" sugli incentivi che devono essere "piu' stabili, semplici e programmati nel tempo, capaci di essere realmente incorporati nelle strategie di investimento delle imprese e di rafforzare l'attrattivita' del sistema Paese anche per gli investitori esteri".

Tra le misure attuali, Camilli ha evidenziato che "il fondo di garanzia per le pmi rappresenta una leva essenziale per sostenere l'accesso al credito soprattutto in una fase in cui il contesto congiunturale resta fragile e la regolamentazione bancaria tende a essere sempre piu' stringente"; i contratti di sviluppo "sono fondamentali per accompagnare investimenti industriali di maggiore dimensione, dalla realizzazione di nuovi impianti alla trasformazione delle filiere strategiche, e devono essere rafforzati e resi piu' rapidi nell'attuazione".

Anche gli incentivi automatici per l'innovazione e il green, come Transizione 4.0 e Transizione 5.0 - ha detto - hanno "un ruolo centrale", ma la loro efficacia "e' stata spesso ridotta dalla discontinuita' delle misure, dalle modifiche in corso d'opera e dalla complessita' procedurale".

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(RADIOCOR) 17-06-26 10:57:13 (0266) 5 NNNN