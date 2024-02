Imprese: Camera commercio Miami, export Italia in Florida +12%, doppio media Usa

Dal 18 al 21 marzo roadshow in Italia su opportunita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 feb - Le esportazioni italiane verso la Florida crescono ad un ritmo molto piu' elevato (+12% rispetto al 2022) in comparazione con la media statunitense e hanno raggiunto il valore di 3,89 miliardi di dollari. Lo riferisce la Camera di Commercio italiana a Miami ricordando che nei sei Stati del Sud Est degli Usa, che comprende Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Alabama e Mississippi, sono gia' presenti circa 360 filiali di aziende italiane, attratte da un mercato, quello degli Stati Uniti, che rappresenta, dopo la Germania, il secondo compratore di prodotti italiani, per un valore complessivo di 72,9 miliardi di dollari nel 2023 (+5,4% rispetto al 2022). Per far conoscere alle imprese le opportunita' offerte da questo territorio, la Camera di Commercio Italiana a Miami (Italy-America Chamber of Commerce Southeast) organizza il Meet US Roadshow, un evento a tappe che tocchera' Napoli, Roma, Prato e Treviso tra il 18 e il 21 marzo. Iaccse, che conta una base associativa di oltre 270 aziende, promuove il roadshow in collaborazione con i partner Regione Campania, FederLazio, Assocamerestero, Unioncamere, Confindustria Toscana Nord, Camera di Commercio Treviso-Belluno e Venicepromex.

