Imprese: Calderone, non creati abiti su misura ma aggiorniamo norme e strumenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - 'Noi interveniamo e facciamo delle modifiche importanti ad alcuni strumenti che sono di sostegno alle aziende, ma non creiamo un abito su misura per qualche realta' produttiva ben definita. Invece aggiorniamo le norme, aggiorniamo gli strumenti, rendiamo quegli strumenti maggiormente aderenti a quelle che sono le finalita' per le quali sono state create'. Cosi' la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, durante la conferenza stampa post consiglio dei ministri che ha approvato il Dl ex Ilva e che comprende anche norme che andranno a intervenire sui casi Beko, La Perla e Piombino. In particolare, per quanto riguarda questa ultima vicenda, l'intervento e' relativo 'alle aree di crisi complessa, quindi aree in cui convergono e coesistono piu' fattori e fenomeni che poi portano a dover gestire delle attivita' specifiche a sostegno di settori produttivi e da aziende che si trovano in difficolta'', ha detto Calderone, spiegando che 'noi interveniamo, in questo caso, prendendo lo spunto dalla situazione di Piombino, guardiamo a tutte le aree di crisi complessa' e 'stessa cosa (vale) per quanto riguarda le norme che invece consentono di usufruire degli ammortizzatori sociali della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese di grandi dimensioni', ha specificato la ministra, parlando della norma che riguardera' il caso Beko Europe.

