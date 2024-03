Imprese: BusinessEurope critica Ue su 'due diligence', soluzione non praticabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 mar - 'Le nuove regole sulla 'due diligence' aggiungeranno obblighi senza precedenti, stabiliranno dure sanzioni con potenziali implicazioni esistenziali per le aziende e le esporranno unilateralmente a contenziosi da tutte le parti del mondo. Le pmi, anche se teoricamente escluse dal campo di applicazione della direttiva, ne risentiranno negativamente poiche' costituiscono la parte piu' ampia delle catene del valore'.

E' negativa la valutazione di BusinessEurope espressa dal dg Markus Beyrer sull'accordo raggiunto al Consiglio con cui i governi hanno modificato l'intesa raggiunta a meta' dicembre con l'Europarlamento. Sono state elevate le soglie di applicazione per cui la responsabilita' in materia di gravi impatti negativi effettivi e potenziali sull'ambiente e sui diritti umani per la loro catena di attivita', che comprende i partner commerciali a monte dell'impresa e, in parte, le attivita' a valle, quali la distribuzione o il riciclaggio, riguardera' imprese con almeno mille addetti e un fatturato di almeno 450 milioni di euro. Per BusinessEurope 'il compromesso e' ancora lontano da una soluzione praticabile'.

Aps

(RADIOCOR) 15-03-24 15:19:30 (0463) 5 NNNN