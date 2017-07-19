Imprese: Bozzetti (Fondazione Fiera Milano), fiere infrastrutture strategiche

Primo passaporto per internazionalizzazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 17 dic - 'Oggi solo il 4% delle imprese italiane genera circa il 75% dell'export ed e' composto prevalentemente da grandi aziende, mentre il cuore del nostro sistema produttivo e' fatto di piccole e medie imprese. Per queste realta', le fiere sono il primo passaporto per l' estero, rappresentano il piu' immediato strumento di accesso ai mercati internazionali. Non sono semplicemente eventi o luoghi di transazioni economiche, ma vere e proprie infrastrutture strategiche al servizio del Paese: strumenti di relazione, fiducia e visione, e una forma concreta di diplomazia economica in cui il Made in Italy dialoga con il mondo". Lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di fondazione Fiera Milano, intervenendo alla Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese, in corso a Fiera Milano a Rho nell'ambito della Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. Questo ruolo e' confermato anche dai numeri: "Le aziende che partecipano alle nostre manifestazioni generano complessivamente 47 miliardi di euro di fatturato, di cui 17 miliardi sui mercati esteri.

L'internazionalizzazione non e' piu' una scelta strategica tra le altre, ma una condizione necessaria per la competitivita' dell'Italia", ha detto Bozzetti, sottolineando che "il sistema fieristico italiano e' oggi il quarto al mondo, con un valore di circa 1,4 miliardi di euro. Per esprimere appieno il suo potenziale deve rafforzare la capacita' di lavorare in modo unitario, superando frammentazioni e campanilismi". Proprio per questo, la sfida che affronta il sistema fieristico e' la stessa che riguarda il nostro tessuto produttivo: "Fare sistema, perche' essere piccoli e' spesso un valore, ma restare isolati e' un limite.

Nei mercati globali si cresce mettendo a fattor comune competenze, relazioni e infrastrutture. In questa direzione, come Fondazione Fiera Milano abbiamo avviato l'Alleanza per il Made in Italy, un tavolo di ascolto e coordinamento con associazioni e operatori per mettere a sistema le esigenze del settore e favorirne la crescita, con ricadute positive su economia, occupazione e territori', ha detto.

