Imprese: Bonomi, non usciremo da crisi come prima, servono investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - "E' ovvio che dobbiamo investire come Paese e come imprese, non possiamo pensare di uscire dalla crisi come eravamo, il mondo sta cambiando". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo all'evento Reshape the world organizzato dal Sole 24 Ore. Su questo, ha continuato Bonomi, "la manifattura e' a buon punto in Italia e in Europa. Sono manifatture sane, che hanno investito, che stanno tenendo sui mercati internazionali. Ci sono problemi sulle materie prime e la loro disponibilita', dobbiamo fare grandi riflessioni su questo tutti insieme".

