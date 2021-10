Imprese: Bonomi, non siamo bancomat di Stato, colpire evasione e lavoro nero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Pisogne (Bs), 18 ott - 'E' il momento di fare una battaglia per colpire l'evasione fiscale e il lavoro nero, perche' non si puo' piu' usare le nostre imprese come un bancomat di Stato'. Cosi' il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea di Confindustria Brescia. 'Nessuno degli imprenditori italiani vuole andare all'estero. Noi amiamo i nostri territori e non abbiamo nessun interesse a delocalizzare', ha continuato Bonomi, sottolineando che 'allora serve fare una battaglia forte sulla riduzione del cuneo fiscale nella legge di bilancio. Bisogna mettere piu' soldi in tasca agli italiani e ridurre la tasse alle imprese'.

Fla-

(RADIOCOR) 18-10-21 17:53:45 (0513) 5 NNNN