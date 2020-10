Imprese: Bonomi, in Italia recrudescenza sentimento anti industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ott - "La frase gli imprenditori non sono quelli che vincono sempre ma quelli che non si arrendono mai e' significativa, noi non ci arrendiamo mai, nonostante in questi mesi abbiamo visto una recrudescenza non solo della pandemia ma anche di quel sentimento fortemente anti industriale che noi speravamo assopito nel Paese e invece negli ultimi mesi e' ritornato in maniera molto forte". Cosi' il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo in collegamento all'assemblea annuale di Confindustria Valle d'Aosta.

