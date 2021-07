Imprese: Bonometti, collaborazione pubblico-privato in Lombardia determinante per crescita

Bisogna parlare di lavoro, non di filosofia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - "Ben 1.600 aziende lombarde hanno aderito all'indagine che presentiamo oggi. La collaborazione fra pubblico e privato in Lombardia e' determinante per la crescita del territorio. Bisogna parlare di lavoro, non di filosofia. L'internazionalizzazione ha visto le imprese lombarde che hanno preso la valigetta e sono andate in giro per i vari Paesi. Questa e' l'internazionalizzazione, e' portare a casa quote di mercato". Lo ha detto Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, nel suo intervento nell'ambito della presentazione dei risultati del Rapporto Indagine Internazionalizzazione 2021 'Gli effetti della pandemia negli scambi globali delle imprese lombarde'. L'evento e' organizzato da Confindustria Lombardia in collaborazione con il Sistema di Confindustria Lombardia e con Sace-Simest, Ispi e Ice Agenzia.

