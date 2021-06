Imprese: Bonaccini, in Emilia allo studio veicolo con Cdp per fondi Ue

Intervenendo a tavola rotonda online di Ccfs (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 giu - Il fondo InvestEU - 26 miliardi di risorse che potrebbero attivare 370 miliardi di investimenti - rappresenta 'una opportunita' unica per dare sostegno finanziario alle imprese, e per coglierla appieno la Regione Emilia-Romagna sta studiando un veicolo finanziario apposito'. Lo ha anticipato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervenendo alla tavola rotonda online di Ccfs (Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo) su 'La cooperazione del futuro tra finanza e sostenibilita'. Il fondo InvestEU ed i nuovi strumenti finanziari europei: opportunita' da non perdere', al termine dell'assemblea sul bilancio 2020 del Consorzio (approvato all'unanimita' dai rappresentanti delle oltre 900 cooperative socie di Ccfs di tutta Italia). Al progetto per la realizzazione del nuovo veicolo finanziario, come ha spiegato Bonaccini, starebbe gia' lavorando Art-Er (societa' regionale per favorire la crescita sostenibile della regione). E si ipotizza un soggetto che possa operare in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti per sostenere le imprese nel capitale o con finanza paziente e altri strumenti subordinati. Bonaccini ha anche ribadito 'il ruolo che in questo processo puo' svolgere Ccfs come partner cooperativo di tale nuovo strumento'. Per utilizzare la leva finanziaria, e quindi le opportunita' offerte da Ccfs, ha aggiunto il presidente del consorzio cooperativo Stefano Dall'Ara, 'servono competenza e coraggio, doti che non mancano a Ccfs che in questo anno ha dimostrato una forte capacita' di ripresa forte anche della fiducia accordatagli dai soci', mentre l'amministratore delegato Pier Luigi Martelli ha ribadito come il consorzio sia 'prontissimo a impiegare le risorse di cui dispone ma che servono progetti precisi e chiari da parte del mondo cooperativo'.

