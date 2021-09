Imprese: Binello (Quadrivio Group), incentivare investimenti italiani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 04 set - 'Bisogna investire in maniera importante nell'economia reale e agevolare gli investimenti degli italiani, anche quelli istituzionali'. Lo ha detto a Radiocor Alessandro Binello, ceo e co-fondatore di Quadrivio Group che opera nel Private Equity e negli investimenti alternativi, parlando delle richieste che farebbe al governo. 'Dobbiamo seguire l'esempio francese, che con la Caisse des depots et consignation Cdc e Bpifrance hanno fatto importanti investimenti nelle imprese nazionali', ha aggiunto, spiegando che l'altra priorita' e' quella di 'dare certezze per il rientro dei cervelli: tanti sono rientrati, la direzione presa e' quella corretta ma bisogna rafforzare ancora di questo e gli investimenti'. Per quanto riguarda questi ultimi, per Binello, e' importante attrarre anche quelli stranieri e da questo punto di vista 'la caratura del presidente del consiglio, Mario Draghi, e' positiva per l'Italia ma c'e' ancora molto da fare', ma le riforme annunciate 'vanno nella giusta direzione'. Per lo sviluppo del Paese, oltre a renderlo attrattivo per investimenti e talenti, gli altri temi su cui puntare sono quelli della tecnologia - 'banca larga, wi-fi, 5G' - oltre al 'turismo, che puo' essere la chiave di sviluppo per il Sud, ma servono infrastrutture e servizi: mi auguro che con il piano di Draghi il turismo abbia un ruolo strategico'.

