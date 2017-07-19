Imprese: Biazzo (Unindustria), va approvata Zona Logistica Semplificata del Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 ott - 'Dopo un anno dalla proposta della Zona Logistica Semplificata del Lazio e il progressivo accerchiamento del Lazio da regioni incluse nella Zes unica, pero', non possiamo piu' aspettare oltre la sua approvazione'. Lo ha detto il presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo, in occasione dell'assemblea 2025 dell'associazione confindustriale. 'La Zls deve essere una prima risposta all'attenzione che meritano le aree industriali della nostra regione. Per noi, infatti, nessuna strategia di sviluppo industriale puo' prescindere dalla cura e dal progresso dei luoghi della produzione', ha aggiunto Biazzo.

