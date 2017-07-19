Imprese: Biazzo (Unindustria), serve salto in avanti degli investimenti

Ridurre costi energia e puntare su semplificazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 ott - 'Oggi serve un nuovo salto in avanti degli investimenti. Il Governo e il Paese devono dimostrare di credere con i fatti nelle capacita' delle imprese di guidare lo sviluppo e costruire nuove leadership industriali'. Lo ha detto il presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo, in occasione dell'assemblea 2025 dell'associazione confindustriale, aggiungendo che 'l'Italia ha bisogno di voler bene alle proprie imprese e alla crescita'.

'Per cominciare, abbiamo bisogno di interventi rapidi sul costo dell'energia, tema sentitissimo anche per le imprese del Lazio, dal cartario alla ceramica. In secondo luogo, occorre un impegno deciso sulle semplificazioni: parliamo di altri 70 miliardi di costi 'occulti' che le imprese pagano tra ritardi, dinieghi e oneri burocratici eccessivi', ha sottolineato Biazzo, aggiungendo che 'c'e' bisogno, sin dal principio, di condividere responsabilita' e di pensare a procedimenti semplici. Come le 80 iniziative a costo zero proposte pochi mesi fa da Confindustria. Non chiediamo scorciatoie. Ma chiediamo di concordare i procedimenti con chi deve viverli'. In questo quadro, 'la rapidita' e i risultati devono essere la guida. L'esempio di Transizione 5.0 e' purtroppo di monito. Abbiamo sostenuto dall'inizio, che il meccanismo fosse troppo complesso. Le faticose modifiche in corsa non hanno evitato che due terzi dei 6 miliardi previsti non siano ancora prenotati a 3 mesi dalla scadenza. Per portare avanti progetti coraggiosi le imprese hanno bisogno di incentivi certi e veloci', ha specificato Biazzo.

