Imprese: Biazzo (Unindustria), serve salto in avanti degli investimenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 ott - In particolare, per il presidente di Unindustria, 'con tale approccio, sono convinto che si potrebbe sostenere maggiormente la filiera del digitale, anche promuovendo la produzione di sistemi nazionali a cominciare da una via italiana all'Intelligenza Artificiale, etica e sovrana sui dati'. E guardando alla situazione locale, 'nel Lazio crediamo fortemente ad un ICT made in Italy sartoriale e di successo, protetto dalle nostre eccellenze della Cybersecurity, che coinvolga anche le piccole e medie imprese e sia una leva di competitivita' della nostra manifattura'. Di fronte a questo, ha continuato, 'per gestire al meglio le sfide delle transizioni non possiamo trascurare le grandi reti: energia, telecomunicazioni ed acqua. In tutti e tre questi ambiti sono molti i player industriali che stanno producendo reti sempre piu' efficienti, tecnologicamente avanzate e sicure'. e 'queste imprese hanno bisogno di operare in un quadro normativo chiaro che tuteli gli investimenti e gli sforzi di innovazione. Bisogna creare strumenti di sostegno per l'integrazione e la creazione di filiere made in Europe su sistemi e tecnologie. Il Lazio puo' diventare uno dei principali laboratori sulle grandi reti e lo deve diventare anche su nuove sfide come quella del riuso delle acque'. Per Biazzo, infine, 'l'ultima priorita' riguarda la formazione e il lavoro, dove bisogna insistere, con determinazione e pazienza, sulla diffusione tra i giovani delle discipline tecniche, sul rafforzamento delle competenze per i lavoratori piu' adulti e sull'occupazione femminile'. Tuttavia, 'alla base di questo, pero', e' urgente occuparci della produttivita' del lavoro. L'aumento dei salari passa necessariamente dall'aumento della produttivita' e le relazioni industriali costruttive devono partire da qui'.

