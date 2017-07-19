Imprese: Biazzo (Unindustria), per crescita proposto Piano Industriale del Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 ott - Con lo stesso spirito che anima Confindustria nel proporre i piani per la crescita delle imprese e del paese, 'Unindustria ha proposto il Piano Industriale del Lazio. Non basta essere seconda regione d'Italia per Pil'. Lo ha detto il presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo, in occasione dell'assemblea 2025 dell'associazione confindustriale. 'Negli ultimi 20 anni l'economia del Lazio e' cresciuta agganciata alla media nazionale con previsioni molto robuste per il 2024, ma il valore aggiunto dell'industria manifatturiera si e' ridotto.

Per questo abbiamo suggerito una matrice di interventi per riequilibrare il peso di manifattura e servizi avanzati all'interno della nostra economia', ha rilevato Biazzo, spiegando che si tratta di 'un progetto innovativo perche' si fonda su indicatori misurabili, che, innanzitutto, danno una direzione chiara verso una diffusa crescita dimensionale delle imprese. Aziende piu' grandi, infatti, sono in grado di produrre volumi doppi di valore aggiunto, pagare stipendi piu' alti, investire in innovazione, confrontarsi con nuovi mercati'. Inoltre, 'quello che e' certo e' che il Lazio ha bisogno di ampliare la base delle imprese esportatrici e irrobustire la sua identita' di grande regione europea dello sviluppo', considerando anche che per attrarre investimenti e imprese estere 'bisogna lavorare molto sulla semplificazione e la rapidita' delle autorizzazioni: il Lazio deve diventare la regione dell'impresa in 60 giorni'. Infine, ha concluso Biazzo, 'obiettivo del piano industriale e' anche quello di promuovere un racconto diverso di settori imprenditoriali come la sanita' privata, la difesa e i servizi ambientali'.

Fla-

(RADIOCOR) 07-10-25 11:17:24 (0290)PA 5 NNNN