Imprese: Beltrame (Confindustria) bene rafforzamento relazioni con investitori esteri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 apr - "Apprendiamo con grande piacere della creazione del 'Consiglio Nazionale delle Multinazionali' per il rafforzamento delle relazioni permanenti con la comunita' di investitori esteri in raccordo con il nostro Board. Chi ha gia' investito in Italia e' colui che meglio conosce le potenzialita' del nostro tessuto produttivo ed e' peraltro il miglior ambasciatore del Paese all'estero". Cosi' Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente per l'Internazionalizzazione e presidente dell'Advisory Board Investitori Esteri - ABIE di Confindustria, durante la sessione straordinaria per l'attrazione degli investimenti esteri della Cabina di regia per l'internazionalizzazione. "Gli investimenti esteri sono un tema che riguarda sia chi ha gia' creduto nell'Italia, sia chi deve scoprirne il valore. L'esperienza dei Paesi piu' attrattivi del resto ci dimostra che nel mondo globalizzato il contributo del capitale estero alla crescita e' ormai da tempo una parte essenziale della politica industriale". La vicepresidente di Confindustria ha anche riportato alcune delle proposte dell'Advisory Board dell'Associazione per favorire l'attrazione degli investimenti, come "rafforzare la retention di chi ha gia' investito, migliorare la reputazione delle imprese estere facendone percepire il contributo in termini di occupazione e soprattutto di traino per le filiere nell'internazionalizzazione e come best practice nella sostenibilita' economica, sociale e ambientale, e potenziare la competitivita' del paese".

Ale

(RADIOCOR) 20-04-21 18:10:05 (0602) 5 NNNN