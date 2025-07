Imprese: Barrese (Intesa Sp), incentiveremo innovazione e nuova occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - 'Noi immaginiamo di supportare i percorsi di crescita' in robotica e intelligenza artificiale 'che sono importantissimi, perche' il tema della tecnologia e' un fattore di competitivita' rilevantissimo, non soltanto dal punto di vista del mantenere alta la qualita' di quello che viene prodotto ma anche per elevare quella che e' la produttivita' dell'azienda'. Cosi' Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, a margine di un evento organizzato con Confindustria. 'In questo caso diventa rilevante anche il fattore occupazionale associato e quindi le competenze necessarie per attuare questi percorsi e in questo noi abbiamo deciso, chiaramente l'ha lanciata il nostro amministratore delegato diverse settimane fa, di supportare questo percorso, quindi non soltanto attraverso il credito, ma dando attraverso il credito degli incentivi a quelle aziende che fanno investimenti tecnologici e associano a questi investimenti tecnologici l'impegno ad assumere', ha spiegato Barrese. 'L'impegno assunto diventa un covenant che noi monitoreremo, a questo punto inserendo addirittura nel bilancio, chiederemo di inserirlo nel bilancio delle aziende e questo consentira', se raggiunto, innanzitutto in fase di startup di avere un beneficio importante, rilasciando ulteriormente gli anni sotto forma di prezzo, arrivando anche a circa 70 punti base, che e' un importo significativo.

Calcoliamo che oggi i tassi sono al 2%, per cui rappresenta un incentivo significativo per accompagnare la crescita occupazionale di un paese su delle aree di competenze che sono rilevantissime oggi e domani', ha sottolineato Barrese.

