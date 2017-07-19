Imprese: Bankitalia, spesa in ricerca e sviluppo resta molto sotto media Ue

Brevetti si concentrano in settori tradizionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - La spesa totale in ricerca e sviluppo in rapporto al Pil e' rimasta costante, molto al di sotto della media europea. L'intervento pubblico a sostegno dell'innovazione risulta inoltre frammentato tra misure nazionali e locali. I brevetti si concentrano in settori tradizionali e tendono a generare un minore valore economico rispetto alla media globale. E' quanto si legge, con riferimento alle imprese, nella relazione annuale di Banca d'Italia.

Gli investimenti in capitale di rischio da parte di fondi di venture capital sono aumentati; quelli di private equity sono rimasti pressoche' invariati, interrompendo la tendenza positiva dell'ultimo decennio. Questi intermediari possono contribuire in maniera significativa all'attivita' innovativa e alla crescita delle imprese. Il mercato italiano rimane tuttavia sottodimensionato rispetto ai principali Paesi europei.

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(RADIOCOR) 29-05-26 14:51:38 (0454) 5 NNNN