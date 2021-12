Imprese: Bankitalia, rating legalita' favorisce credito ma molte lo dimenticano

Tempi istruttoria piu' rapidi, condizioni economiche migliori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - Il rating di legalita' che l'Antitrust attribuisce alle imprese che ne fanno richiesta, e che utilizzano per la richiesta di finanziamenti alle banche, si sta diffondendo. Lo scorso anno, rileva la Banca d'Italia, le imprese titolari di rating di legalita' e finanziate dalle banche sono state 10.112 (+11% rispetto al 2019). Le imprese che hanno poi beneficiato dall'avere il rating di legalita' sono state il 58,8% del totale (57,8% nel 2019). Quelle con il rating che invece non hanno avuto benefici sul finanziamento sono state 4.171 (41% del totale delle imprese finanziate). Il problema pero', nota la Banca d'Italia, e' che oltre 2.000 imprese (54% dei casi di mancato beneficio) si sono dimenticate di dichiarare alla banca, nel corso dell'istruttoria del finanziamento, che avessero il 'bollino' del rating di legalita'. Nel 43% dei casi, invece, il rating non ha prodotto benefici perche' non ha aggiunto informazioni utili alla banca sul merito creditizio. Infine sono solo 217 (su oltre 10mila) le imprese con il rating di legalita' che si sono viste rifiutare il finanziamento soprattutto per la mancanza di sufficiente merito creditizio.

La Banca d'Italia, poi, specifica quali siano stati i benefici sul finanziamento prodotto dal rating. Innanzitutto tempi piu' brevi per l'istruttoria (in nove casi su dieci) e, a seguire, applicazione di condizioni economiche migliori sia per la concessione che per la rinegoziazione del finanziamento.

